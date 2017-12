Milano, 24 dicembre 2017 - Sparito l'attacco dell'Inter. Nelle ultime tre partite, che diventano quattro se si considera anche lo zero a zero dello Stadium, la squadra di Spalletti ha segnato un solo gol. Più in generale, l'accenno di crisi sembra nato dalla partita di Coppa Italia con il Pordenone, culminata con una interminabile sequenza di calci di rigore. Persa fluidità di manovra, qualità, freschezza e brillantezza, e anche Mauro Icardi ha dimostrato di essere umano. Quel match può aver innescato un piccolo tarlo nella mente dei giocatori che sono incorsi in due sconfitte consecutive, tra l'altro molto brutte. La squadra è stata messa sotto dall'Udinese e anche a Reggio Emilia con il Sassuolo, stante la reazione, i nerazzurri non sono riusciti a tornare letali come un tempo. Soprattutto Icardi che ieri ha sbagliato un rigore e più in generale pare aver perso quella vena realizzativa che lo aveva contraddistinto. Errori banali contro il Sassuolo, non da lui. Ma l'attenuante c'è, ed è rappresentata dai rifornimenti. 48 cross tentati dall'Inter al Mapei Stadium, solo 7 di questi utili a centro area. Impreciso anche Candreva che da solo ha tentato 26 crossi di cui 5 utili.



MIRANDA E D'AMBROSIO OUT - Altri problemi per Spalletti arrivano dall'infermeria. Danilo D'Ambrosio ha rimediato una lesione di primo grado al collaterale mediale della gamba sinistra, Miranda una lesione di primo grado al soleo della gamba destra. Questo significa che i due potrebbero saltare le prossime tre partite. Fiorentina e Lazio in campionato, ultimi due turni prima della sosta, e il derby di Coppa Italia di mercoledì. Spalletti dovrà dunque affidarsi alle riserve prima della riapertura del mercato, in cui il primo acquisto di marca nerazzurra dovrà essere giocoforza un difensore centrale. Ad Ausilio e Sabatini il compito di trovarlo.