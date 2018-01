Milano, 13 gennaio 2018 - Week end senza calcio giocato, ma il calciomercato per le compagini di Serie A va avanti. Il Napoli è in attesa della risposta da parte di Simone Verdi: il calciatore entro lunedì dovrebbe sciogliere tutte le riserve; l’accordo con il Bologna, invece, c’è già da tempo. Sullo sfondo restano le piste che conduco a Gerard Deulofeu del Barcellona e Matteo Politano del Sassuolo.



Attivo anche l’Inter. I nerazzurri, archiviata quasi la trattativa per Lisandro Lopez (500 milioni per il prestito dal Benfica e 9 milioni per il riscatto), continuano il pressing per Rafinha: al momento il Barcellona non sembra interessato ad accettare l’offerta formulata da Sabatini, 20 milioni più 3 di bonus. I prossimi giorni saranno decisivi. Sempre aperta la possibilità di chiudere pure la questione Ramires, con il calciatore brasiliano, di proprietà dello Jiangsu Suning (l’altra squadra del proprietario dei nerazzurri), desideroso di giungere alla corte di Luciano Spalletti. Grande ottimismo in casa Lazio. La compagine cara a patron Lotito è vicina al rinnovo del contratto di Stefan De Vrij. Il roccioso difensore olandese potrebbe prolungare il suo contratto per altri due anni e in più ci dovrebbe essere una clausola rescissoria di 25 milioni.



Movimenti di mercato non solo per le big del nostro campionato. L’Atalanta ufficializza l’acquisto di Luca Rizzo: il calciatore, che in questa prima parte di stagione ha difeso i colori della Spal, vestirà la maglia dei bergamaschi in prestito dal Bologna. Lo stesso club rossoblù definisce l’ingaggio di Nehuen Paz , difensore argentino proveniente dal Newell’s Old Boys. Restando nel reparto arretrato, il Sassuolo ha messo gli occhi su Nikola Maksimovic del Napoli. L’operazione potrebbe anche concludersi con un esito positivo visto il poco spazio concesso da Sarri all’ex calciatore del Torino.