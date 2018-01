Bologna, 13 gennaio 2018 – Nell’anticipo della quindicesima giornata giocato al PalaDozza, è arrivato il primo verdetto riguardante la corsa alle Final Eight: la Virtus Segafredo Bologna ha infatti strappato un pass per la kermesse toscana battendo 85-75 la Grissin Bon Reggio Emilia. I bianconeri sono partiti con il freno a mano tirato finendo subito a -14 sotto i colpi di Markoishvili, capace di segnare quattro delle prime cinque triple tentate (20-6). Sul più bello però i biancorossi si sono trovati a dover fare i conti con l’infortunio muscolare occorso a Chris Wright e hanno subito il lento recupero della Virtus che si è aggrappata a Michael Umeh (11 punti nel solo secondo quarto) per riuscire a chiudere la prima metà di gara a -1 dopo la bomba a fil di sirena di Lafayette. Alessandro Gentile e Pietro Aradori nelle prime battute del secondo tempo hanno completato la rimonta e regalato ai felsinei il sorpasso e il conseguente +10 (69-59) all’ultimo mini-intervallo. Un colpo da ko per Reggio che nei 10 minuti finali ha provato a riportarsi sotto ma è stata allontanata dai canestri chirurgici di Lawson, Baldi Rossi e Stefano Gentile.



Dovrà aspettare l’esito di Happy Casa Brindisi-Red October Cantù, la Dolomiti Energia Trento che in casa è stata sconfitta 94-83 dalla Sidigas Avellino guidata dall’ennesima prestazione devastante di Jason Rich (33 punti) che questa sera è stato ben supportato da Thomas Scrubb (22 punti): trascinata da Dominique Sutton (27 punti), la formazione bianconera ha comandato a lungo ritmi e punteggi arrivando fino al +11 nel corso del terzo quarto (62-51). Quando sembrava sul punto di cedere, però. la Sidigas ha cominciato a risalire la corrente piazzando la zampata del sorpasso nel quarto finale in cui a dare spettacolo ci hanno pensato la difesa, che ha tenuto Trento a soli 9 punti segnati, e un tarantolato Jason Rich che ha messo a segno 13 punti guidando l’attacco biancoverde nel parziale decisivo di 25-9.



Un successo importante in chiave salvezza lo ha conquistato la Victoria Libertas Pesaro che ha interrotto una striscia negativa di cinque sconfitte superando 88-85 la Dinamo Sassari: i marchigiani sono riusciti a restare aggrappati al match fino alla fine grazie alle ottime prove di Mika e Omogbo (17 punti a testa) e poi hanno piazzato un 7-0 di parziale a metà dell’ultimo quarto che ha spento le velleità dei sardi a cui non sono bastati i 22 punti di Bamforth.