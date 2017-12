Bologna, 23 dicembre 2017 – Dopo il passo falso contro la Virtus e la vittoria in Eurocup contro il Darussafaka, la Fiat Torino ritrova la via del successo in campionato annichilendo a Grissin Bon Reggio Emilia con un 87-64 che ammette ben poche repliche e spiega perfettamente quello che è stato il dominio dei piemontesi, trascinati da un Sasha Vujacic capace di riscattare la prova opaca di domenica scorsa segnando 16 punti con un ragguardevole 4/6 da tre che ha di fatto cancellato dalle menti dei supporters gialloblu lo 0/7 fatto registrare contro la Virtus. 16 sono però anche i punti siglati da Trevor Mbakwe che ha raccolto anche 11 rimbalzi presidiando molto bene l'area. I gialloblu hanno preso il controllo del match già nel primo quarto arrivando fino al +10 (17-7) prima di subire i canestri di Wright, White e Della Valle che hanno ridotto sensibilmente il gap (17-14). Il rientro in gara degli emiliani si è però rivelato soltanto estemporaneo perché nel secondo quarto è arrivata una nuova spallata di Torino che ha tenuto nel gli avversari a solo 9 punti segnati e ne ha messi a referto 21 tirando con il 69.2% da dentro l’area. Un colpo da ko per Reggio che al rientro dagli spogliatoi è addirittura sprofondata a -28, un solco che non ha più saputo colmare.



Continua anche l’ottimo momento della Dolomiti Energia Trentino che ha chiuso il 2017 centrando la sesta vittoria consecutiva tra campionato e coppa battendo 86-79 la The Flexx Pistoia in un campo sempre difficile da espugnare come il PalaCarrara. Un successo figlio della grande aggressività e intensità dei bianconeri, spinti da un Jorge Gutierrez sempre più padrone delle chiavi della regia bianconera (16 punti, 6 rimbalzi e 3 assist distribuiti) e bravo a duettare con i vari Gomes (14 punti), Sutton (12 punti e 8 rimbalzi) e Hogue (10 punti). Proprio il play messicano è stato il propulsore dell’allungo dei trentini che a cavallo tra terzo e quarto quarto si sono spinti a +13 (67-54) e si sono limitati poi a contenere la The Flexx che non ha mai dato l’impressione di poter tornare realmente in partita. Esordio chiaroscurale, nelle file dei toscani, per Yakhouba Diawara che è riuscito a siglare solo 5 punti con 2/5 al tiro.