Flachau, 9 gennaio 2018 – 41esima vittoria in carriera per Mikaela Shiffrin, e deve ancora compiere 23 anni. Anche sulla Hermann Maier di Flachau non c’è stata speranza per le avversarie, che sono rimaste in gara solo per metà. Al termine della prima manche, infatti, a comandare era Bernadette Schild con 37 centesimi proprio su Shiffrin e 74 su Hansdotter, ma nella seconda lo spartito è tornato quello solito. Seppur con una straordinaria Hansdotter, capace di rifilare oltre un secondo a Haver-Loeseth quarta, Shiffrin ha cavalcato le porte della Maier con la sua classica naturalezza e fluidità trovando il miglior tempo di manche nonostante sia scesa per 29esima e con una pista rovinata dalle alte temperature. Manche magistrale che ha lasciato a bocca aperta il pubblico di casa che già sapeva come sarebbe andata a finire: nessuna speranza per Schild. E così, l’austriaca ha dovuto accontentarsi della seconda piazza a 94 centesimi di ritardo, terza Hansdotter a 1.43, poi un’altra voragine con Loeseth quarta a 2”62 e Truppe quinta a 2”67.



Per Shiffrin dunque 41esima vittoria della sua breve carriera, per Schild sesto podio assoluto mentre la svedese Hansdotter si conferma in ottima forma in vista delle Olimpiadi. Fuori nella prima manche le favorite Vhlova e Holdener, con la Svizzera che ha dovuto registrare anche l’uscita di Meillard nella seconda dopo il quinto posto della prima. Per quanto riguarda le azzurre, ottimo sesto posto di Chiara Costazza (A 2”80 da Shiffrin) con una buonissima seconda manche in recupero dalla 13esima posizione. Retrocede dal sesto al 13esimo Irene Curtoni a 3”43. Fuori nella seconda manche Manuela Moelgg. Da segnalare il buon ottavo posto della 21enne austriaca Liensberger, tra le nuove leve della disciplina.



Classifica slalom Flachau

1) Shiffrin 1’50”86

2) Schild +0.94

3) Hansdotter +1.43

4) Haver-Loeseth +2.62

5) Truppe +2.67

6) Costazza + 2.80

7) Swenn-Larsson +2.848) Liensberger +2.919) Noens +3.0310) Gallhuber +3.24

Classifica coppa di slalom

1) Shiffrin 780

2) Vhlova 445

3) Hansdotter 431

4) Holdener 405

5) Schild 332



Classifica Coppa del Mondo Generale

1) Shiffrin 1381

2) Holdener 560

3) Vhlova 554

4) Rebensburg 534

5) Hansdotter 499



MANUEL MINGUZZI