Politica

Dal comandante Gregorio De Falco del 'sali a bordo, c...!' sibilato a Francesco Schettino, alla 'iena' Dino Giarrusso, noto per i servizi sulle molestie sessuali nel mondo del cinema, passando per i giornalisti tv Gianluigi Paragone e Emilio Carelli e per il fondatore di Adusbef Elio Lannutti. Tra i 'nomi noti' che si sono auto-arruolati per le Parlamentarie 2018 a 5 stelle per ora emerge una sola donna, l'attrice Claudia Federica Petrella.