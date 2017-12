Roma, 24 dicembre 2017 - Non è vigilia di Natale senza una 'Poltrona per due'. E stasera, come da tradizione Italia 1 manda in onda il film di John Landis uscito nelle sale ben 34 anni fa. Non solo un cult ma anche una lezione di economia. La chiave di lettura è tutta nel finale della pellicola, non di immediata comprensione, almeno per chi è a digiuno di alcune nozioni di mercato. Come quella dei 'futures'. Cosa succede nell'ultima parte della storia? Una cosa è sicura: Louis Winthorpe (Dan Aykroyd) e Billy Ray Valentine (Eddie Murphy) diventano ricchi mentre i fratelli Duke perdono tutto. Ma perché?

Prima di spiegare bene l'epilogo riavvolgiamo il nastro e ripercorriamo la trama.

LA TRAMA - Le vite di un ricco agente di borsa, Louis Winthorpe, e di Billie Ray Valentine, senzatetto imbroglione, si incrociano la sera della vigilia di Natale. I due si scontrano per strada la sera della Vigilia e Louis, pensando a un tentativo di aggressione, fa arrestare Billie. Un individuo è naturalmente predisposto a delinquere o si comporta così perché condizionato dal contesto in si muove? Il quesito divide i fratelli Duke, spietati finanzieri della società Duke & Duke, che decidono di approfittare della vicenda di Winthorpe e Valentine per tentare un esperimento sociologico e scommetterci sopra. Scambiano così le vite di Louis e Billy, facendo perdere tutti i soldi al primo e ed elevando a rango di ricco manager il secondo. Winthorpe finisce per compiere azioni degradanti alla stregua di un criminale, mentre Valentine impara a muoversi da signore anche nel mondo dell'alta finanza, riscuotendo un incredibile successo.

Ora però succede che Valentine scopre l'intrigo dei Duke. Non solo, scopre anche che i due fratelli stanno per mettere in atto una grossa speculazione a Wall Street. Così si allea con Winthorpe, con cui elabora un piano che manderà in rovina i nemici.

IL PIANO DI LOUIS E BILLY– In cosa consiste il piano di Louis e Billy? Innanzitutto nel trasmettere informazioni errate ai Duke. I due fratelli hanno corrotto qualcuno per ottenere in anticipo la copia di un rapporto governativo sull'andamento del raccolto di arance, con l'intenzione di speculare sopra il prezzo del succo di arancia surgelato. Il rapporto dice che il raccolto va bene e che ci saranno tante arance: di conseguenza il prezzo del succo è destinato a scendere. I nostri 'eroi' della finanza però riescono a sostituire la relazione con un 'fake' in cui è scritto il contrario. Così i Duke apprendono erroneamente che il raccolto è andato male e ipotizzano che il prezzo del succo cadrà.

I FUTURES - Ed è qui che entrano in scena i famosi futures. I futures sono contratti che impegnano ad acquistare o vendere, ad una data futura, una determinata quantità di merce a un prezzo prefissato. In sostanza si scommette sul valore che una dato prodotto avrà in futuro. Nei futures chi si impegna a vendere ipotizza che il prezzo del prodotto in futuro calerà: se così sarà, gli basterà comprare la merce sul mercato poco prima della data di scadenza del contratto e rivenderla secondo il contratto, incassando la differenza di prezzo. Chi si impegna a comprare fa invece la scommessa inversa: una volta che il prezzo si è alzato, è sufficiente rivendere subito dopo la data di scadenza del contratto quello che ha comprato con il contratto future, e incassare la differenza.

IL FINALE - Ora, convinti di conoscere le reali informazioni, i Duke dicono al proprio agente di contrarre futures sul succo d'arancia: l'imperativo è comprare e comprare, non importa quanto sia alto il prezzo. Tutti imitano i due giganti della finanza: improvvisamente, tutti comperano e il prezzo sale. E qui arriva la scena clou. Winthorpe urla "vendo 200 aprile a 1.42", e cioè vendo 200 futures in cui si promette di vendere per aprile a 1.42 dollari a libbra il succo. Sicuri che il prezzo ad aprile sarà superiore, in molti assalgono Winthorpe e Valentine per comprare contratti. Un minuto dopo in televisione il ministro dell'agricoltura legge il rapporto ufficiale: il raccolto è andato molto bene, quindi significa che il prezzo non potrà mai salire alle stelle. Gli stessi agenti che prima compravano, cominciano a vendere, il prezzo scende e quando tocca i 29 centesimi a libbra, Winthorpe e il socio Valentine riacquistano (da tutti tranne che dai Duke). Significa che hanno contratti per milioni di libbre che consentiranno loro, in aprile, di vendere per 1,42 dollari a libbra quello che hanno acquistato per 29 cent. Sono ricchi, mentre i Duke, che avevano scommesso l'opposto sono in bancarotta.