Milano, 10 gennaio 2018 - Avete organizzato un viaggio a Roma o in qualche bella zona del Lazio e siete in compagnia dei vostri bambini? Se volete trovare una location da visitare adatta a tutta la famiglia, sappiate che i musei per i bambini, che interessano anche a mamma e papà o ai fratelli maggiori, sono davvero numerosi: non avete che l'imbarazzo della scelta!

Sia se rimarrete nella città di Roma, sia se deciderete di spostarvi in altre province della regione del centro, troverete sicuramente, in base ai gusti di tutti quanti, un museo da visitare e da mettere nel vostro programma di visita.

Explora Museo dei Bambini è una bella realtà di Roma dedicata alle famiglie: ci sono installazioni interattive e sperimentali, così i bambini possono avere un approccio diverso alla scienza e alla cultura. Sempre nella capitale, da non perdere Technotown, con progetti di edutainment destinati ai bambini da 8 a 17 anni: si gioca, si studia, si impara divertendosi e partecipando ai tanti eventi organizzati.

Rimanendo sempre a Roma e dintorni, i bambini potrebbero gradire una visita al Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, al Museo Nazionale Preistorico Etnografico L. Pigorini, al Museo Civico di Zoologia, al Museo di Mineralogia, al Museo delle Cere, al Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

Spostiamoci in provincia di Latina, dove grandi e piccini potranno deliziarsi con i giochi messi in mostra al Museo del Giocattolo di Sezze. Anche Zagarolo ne ospita uno simile, da non perdere.

E per chi ha sempre la testa tra le nuvole, che ne dite del Museo Storico dell'Aeronautica Militare di Bracciano? Mentre per chi ama il teatro, ecco che a Mentana sorge il Museo delle Maschere e del Teatro dei Burattini di Mentana: è tutto da scoprire!