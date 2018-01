Roma, 14 gennaio 2018 - «In realtà, non è stato difficile.Tutto molto naturale. E sono stata anche fortunata, in un certo senso: in questi tre anni non mi sono arrivate proposte imperdibili. Non sono proprio pazza! Fosse arrivato un progetto memorabile, ci avrei pensato. Ma è andata bene così». La racconta con naturalezza, Giovanna Mezzogiorno, la sua scelta. Eppure, la scelta di Giovanna è stata coraggiosa. E non banale. Per i propri figli, restare tre anni lontana dal set. Ad ascoltare le loro prime parole, a giocare i primi giochi con i due figli gemelli. E lasciar perdere i copioni, i registi che gridano «motore! azione!», i red carpet, le interviste dei giornalisti di “Cavalli e segugi”.

Può essere dura, per un’attrice: tre anni sono un’eternità. Giovanna Mezzogiorno c’è riuscita. Senza rimpianti. Poi, con naturalezza, è tornata, quest’anno, con due film importanti: “La tenerezza” di Gianni Amelio e ora “Napoli velata” di Ferzan Ozpetek, dove la «Mezzogiorno di fuoco» – che interpreta un freddo e razionale medico legale – dà vita all’inizio del film a una lunga intensissima scena di sesso con Alessandro Borghi, per poi dominare la pellicola con un’interpretazione tanto inquietante quanto straordinaria.

Giovanna oggi ha quarantatré anni, è madre felice di due gemelli di sei anni, Zeno e Leone. È sposata con un ragazzo che appartiene al mondo del cinema, ma di quelli che stanno nella parte in ombra dei set. Alessio Frugolo è un macchinista cinematografico: davanti alla telecamera ci finisce solo quando batte il ciak.

Il mondo dei set, Giovanna l’ha conosciuto presto. Suo padre era Vittorio Mezzogiorno, attore sanguigno, irruento, volto da pugile angelico, protagonista di due stagioni della “Piovra”. Un padre dal quale Giovanna ha preso i bellissimi occhi azzurri, e del quale ha però sofferto l’assenza. Giovanna ha deciso che non avrebbe fatto sentire ai suoi figli la stessa lontananza. Così, la ragazza che aveva iniziato con il dio del teatro Peter Brook, che ha lavorato con Sergio Rubini, Michele Placido, Wim Wenders, l’attrice che ha interpretato che ha vinto una coppa Volpi a Venezia, un David di Donatello, quattro Nastri d’Argento, è stata per tre anni lontana da tutto. E anche adesso, non è a Roma la sua casa, non è fra i provini, i cinematografari, le chiacchiere sempre e soltanto sui film, sugli incassi, sui progetti di questo o di quello, ma defilata, a Torino.

Adesso i suoi due bambini, Zeno e Leone, hanno sei anni. Pensa che li porterà sui set?

«No. Non vorrei portarli via dalla scuola, trascinarli in alberghi, in case che non sono la loro. I bimbi devono stare nel loro ambiente. Gestirò la situazione come tutte le madri che fanno un mestiere che ogni tanto le porta fuori da casa».

Quanto ha contato, nella decisione, il fatto che suo padre fosse spesso lontano?

«È vero: mio padre era molto assente, è mancato a molti compleanni. Ma mia madre, al contrario, c’era sempre».

Anche sua madre, Cecilia Sacchi, era attrice.

«Quando io sono nata, aveva 36 anni. Aveva una carriera lunga davanti a sé: ha deciso di fare un passo indietro e stare con me».

Ha fatto una scelta analoga alla sua.

«Sì, ma non così radicale. Mia madre, dopo la mia nascita, si è ritirata dal mondo dello spettacolo».

La sua vita è stata sempre in movimento. Roma, Milano, Parigi… Adesso ha deciso di fermarsi, e di vivere a Torino.

«Per quindici anni ho avuto la valigia sempre pronta, sempre all’ingresso di casa. Sono stata in Colombia, in India, in America, ho cambiato case, linguaggi… Poi le cose cambiano, la vita evolve. Fino a 35 anni ho vissuto appieno la mia giovinezza. Poi, quando una ha una famiglia, le cose si modificano. Ed è giusto così».

Come è vivere a Torino?

«È una città a misura d’uomo, e più ancora di bambino. C’è molto verde, molta tranquillità. Io ho vissuto senza essere mai radicata in un posto. Ecco, vorrei dare ai miei bambini una vita più tranquilla di quella che ho avuto io».

Parla molte lingue: il francese come l’italiano, lo spagnolo, l’inglese…

«È vero, tre o quattro lingue le parlo decentemente…».

L’idea di una carriera stabilmente internazionale l’ha mai sfiorata?

«Sì, più di una volta. Quando “ha avuto quel successo incredibile in America, un successo che ha poi portato Muccino a lavorare nel cinema Usa, o quando è uscito “L’amore ai tempi del colera” che ho girato con Mike Newell, ci ho pensato. Ma in quel momento non me la sono sentita: mia madre, in Italia, era malata, io volevo stare vicino a lei. E non si può fare una carriera internazionale stando a casetta».

Che mamma è? Apprensiva, libertaria?

«Molto presente. Molto rigorosa nelle regole: ma mi piace molto anche intrattenere i bambini, stimolarli. Anche il loro padre è così: sono due bimbi circondati da affetto e attenzione».

I due gemelli hanno un rapporto speciale, fra loro?

«Sono attaccatissimi. Hanno allestito la loro “bolla”, un mondo personale, in cui non è facile entrare».

Il suo compagno è meno «famoso» di lei. Come vivete questa sorta di disparità?

«Bene. Perché dipende da come la vivi, la fama. Nella mia vita non ha un gran peso. Sono una persona che della discrezione ha fatto una bandiera: faccio una vita normale, non faccio parlare di me, vivo esattamente come tutti».

Fuori dal cinema, che vita fa?

«Molto normale: poco sport, anche se un po’ mi ci obbligo, perché altrimenti si vede. E per il resto, una vita molto casalinga. Non sono mai stata una persona mondana».

Che cosa sta leggendo?

«Il libro di Isabel Allende, “L’ultimo inverno”…».

Il cinema italiano lo segue?

«Assolutamente sì. Sono molto contenta dell’affermazione dei film di Luca Guadagnino, “Chiamami col tuo nome”, e di Paolo Virzì, “The Leisure Seeker”, negli Stati Uniti. In Italia c’è creatività».

Il film “Napoli velata”, di cui è protagonista, mostra una Napoli sorprendente.

«Sì, una Napoli borghese, diversa da quella di “Gomorra”. Ma una Napoli altrettanto reale. Napoli è molte città insieme: una città che amo molto, fin da quando, bambina, andavo a trovare la famiglia di mio padre. Una città che ho trovato trasformata, in meglio».

Da oggi in poi, che cosa vorrebbe nella carriera?

«Vorrei solo continuare a fare cose belle. Sono stata fortunata, ho avuto incontri creativi con registi che mi hanno arricchita. E vorrei continuasse così».