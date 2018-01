Seul, 1 gennaio 2018 - Kim Jong Un torna a minacciare gli Usa: il leader nordcoreano ha ribadito che potrebbe colpire gli Stati Uniti con un'arma nucleare in qualsiasi momento: "Il pulsante nucleare è sempre sulla mia scrivania", ha minacciato. Ma ha anche detto che quelle armi non saranno usate a meno che il suo Paese non sia minacciato da un'aggressione. Nel suo discorso per il Nuovo Anno, Kim ha anche promesso di concentrarsi quest'anno sulla produzione di testate nucleari e missili. Poi, con toni più concilianti, ha anche aperto la porta al dialogo con la Corea del Sud, dicendo che potrebbe inviare una delegazione ai Giochi olimpici invernali che si terranno nel Paese 'cugino' a febbraio. Le tv della Corea del Sud hanno interrotto la trasmissione del discorso prima che finisse.

I discorsi che Kim tiene il 1 gennaio da sempre hanno fornito indicazioni sulla direzione politica dell'anno che sta per iniziare: il primo gennaio 2017 il giovane dittatore aveva preannunciato che la Corea del Nord era nell' "ultima fase" di lavoro per testare un missile balistico intercontinentale; e nel corso del 2017 ne ha lanciati tre.

Oltre a questi test, nell'anno appena trascorso, la Corea del Nord ha anche fatto detonare il sesto e più potente ordigno nucleare finora testato e ha lanciato più di una dozzina di altri missili.

LE OLIMPIADI INVERNALI - Esulta la Corea del Sud all'ipotesi che il suo bellicoso vicino, il dittatore nordcoreano Kim Jong-un, possa inviare una delegazione di atleti ai Giochi Olimpici Invernali 2018 di Pyeongchang, come occasione per migliorare le relazioni bilaterali. "Apprezziamo il fatto che Kim abbia espresso la disponibilità a inviare una delegazione (olimpico) e proponga il dialogo, come il fatto che abbia riconosciuto la necessità di migliorare le relazioni inter-coreane", ha detto il portavoce dell'esecutivo Parco Soo-hyun, in una conferenza stampa rilanciata dall'agenzia locale Yonhap.

Il "successo" dei Giochi "contribuirà alla stabilità non solo nella penisola coreana, ma anche in Asia orientale e nel resto del mondo", ha aggiunto Park.