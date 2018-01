Cronaca

Incidente sul lavoro, operaio Lamina: "L'azienda ha sempre cercato di fare le cose per bene"

"Io non so chi doveva pulire. Era appena stata fatta la manutenzione per i forni. Comunque è un'azienda che ha sempre cercato di rispettare tutti i diritti". Così Pasquale, un operaio della Lamina, dopo la tragedia successa nell'azienda milanese martedì con tre operai morti intossicati. "Il nostro datore di lavoro è il primo a pensare a noi. Purtroppo non so cosa sia successo".