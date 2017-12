Cronaca

Gli italiani pronti per il Capodanno

Tutto pronto per i festeggiamenti del Capodanno. Come da tradizione, molti italiani brinderanno al nuovo anno nelle piazze. Città blindate, metal detector e rigorosi controlli delle forze dell’ordine. In Piazza Duomo, a Milano, solo 20mila persone potranno assistere al concerto di Fabri Fibra e Luca Carboni. A Roma 24 ore di festa con 1.000 artisti da tutto il mondo. A Napoli botti proibiti in Piazza del Plebiscito, ma ci saranno i fuochi d'artificio sul Lungomare Caracciolo. Spettacolo pirotecnico sul mare anche a Venezia. Torino, invece, rinuncia alla festa in piazza, dopo gli incidenti di San Carlo dello scorso maggio durante la finale di Champions League.