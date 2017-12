Cronaca

Cresce la spesa per il pranzo di Natale (LaPresse)

Si spendono in media 94 euro a famiglia per imbandire le tavole del Natale che quasi nove italiani su dieci, l'86 per cento, hanno scelto di consumare a casa propria o con parenti o amici. E' quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe dalla quale si evidenzia un aumento del 9% della spesa rispetto allo scorso anno. Per la preparazione casalinga del menù natalizio è stato stimato un tempo medio di 3,3 ore, dato che segna uno storico ritorno al ''fai da te'' che non si registrava da oltre cinquanta anni.