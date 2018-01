Roma, 16 gennaio 2018 - Le previsioni meteo annunciano una settimana molto movimentata, che si chiuderà con un affondo di aria artica nel cuore del Mediterraneo e con il conseguente ritorno della neve a bassa quota. Addio definitivo dunque alle temperature quasi primaverili che hanno segnato l'inizio di gennaio in molte zone d'Italia.

Previsioni meteo. Settimana sulle montagne russe, poi la "colata artica"

LE PREVISIONI PER MERCOLEDI' - Ecco cosa succederà nelle prossime ore: una perturbazione a carattere di fronte freddo - spiega il Centro Epson Meteo - valicherà le Alpi nelle prime ore di mercoledì e si dirigerà velocemente verso il Sud Italia nel corso della giornata. Il suo transito sarà accompagnato da venti piuttosto forti che si disporranno da Nord Ovest divenendo un poco più freddi. Per domani attese al mattino nevicate sparse sulle Alpi di confine, più insistenti in Valle d'Aosta e sul nord dell'Alto Adige; piovaschi isolati sul Centro Est della Valpadana; qualche pioggia debole nelle zone interne del Centro, sulle isole, sulla Calabria tirrenica e sull'Appennino meridionale. Nel corso del pomeriggio rasserena su gran parte del Centro-Nord e sulla Sardegna; deboli piogge sparse al Sud e sul nord-est della Sicilia. Ancora un po' di neve sui crinali alpini di confine. Sarà una giornata ventosa su tutte regioni: soffierà il 'foehn' nelle valli alpine occidentali, intensi venti da ovest o nord-ovest sulla penisola e sulle isole, venti burrascosi sui bacini centro meridionali. Le raffiche supereranno localmente i 100 km/h e sulle coste esposte ci sarà il rischio di mareggiate.

LA MAPPA Nuova neve fresca in Valle d'Aosta

Nella giornata di domani cadranno altri 30-40 centimetri di #neve fresca sulle vette della Valle d'Aosta https://t.co/n3jO2QmKgq #16gennaio pic.twitter.com/NCCNFyeXI2 — meteo.it (@wwwmeteoit) 16 gennaio 2018

IL TEMPO DI GIOVEDI' - Previsto al mattino cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte del Paese. In giornata prevarrà ancora il tempo stabile, ma si osserverà un aumento della nuvolosità sulle Alpi e sul versante tirrenico della penisola. Nevicate sul settore alpino nord-occidentale, specialmente sulle Alpi valdostane. La sera possibilità di deboli piogge isolate sul Nord Ovest della Toscana, in Campania e sul basso Lazio. Temperature in calo nei valori minimi. Venti moderati sud-occidentali sui mari di ponente.

Le temperature

Giovedì le temperature caleranno di diversi gradi: al Nord torna il rischio di gelate all'alba. Le previsioni #meteo nei dettagli su https://t.co/OYNmQsDZDj#freddo pic.twitter.com/oY9soCkYER — meteo.it (@wwwmeteoit) 16 gennaio 2018

LA NEVE SUL WEEKEND - La settimana - dicono gli esperti del Centro Epson Meteo - si chiuderà con una nuova fase di maltempo, dovuta al passaggio della perturbazione numero 9 di gennaio che raggiungerà l'Italia. Tra venerdì e domenica le precipitazioni dovrebbero coinvolgere un po' tutte le regioni italiane, a eccezione di quelle nord-occidentali. L'aria fredda che accompagna questa nuova perturbazione determinerà un generale calo delle temperature e il ritorno della neve nelle zone appenniniche a quote anche relativamente basse. Ilmeteo.it sottolinea che da sabato 20 entrerà in scena la "colata artica", con "pioggia e neve a bassa quota al Centro Sud".

3bmeteo, in un focus sul sito, segnala che "anche il Nord Est sarà coinvolto in un primo momento, con rovesci sparsi e nevicate fino in pianura nella giornata di sabato, specie sull'Emilia Romagna". Per i particolari però è meglio seguire gli aggiornamenti delle prossime ore. Gli esperti segnalano infatti che "considerata la distanza temporale e l'incertezza sulla posizione del centro di bassa pressione, i dettagli previsionali potranno subire cambiamenti".