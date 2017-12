Felice anno nuovo, benvenuto 2018. La festa nel mondo

Cronaca

Dalla baia di Sydney in Australia illuminata dai fuochi d'artificio alla Nuova Zelanda (VIDEO), passando da Tokyo a Seul: il 2018 è già arrivato in una parte del mondo. I primi a brindare sono stati gli abitanti Kiritimati, piccolo atollo del Pacifico in cui passa la linea (immaginaria) internazionale del cambio di data, gli ultimi invece saranno quelli delle American Samoa. Quando toccherà a loro, infatti, saranno passate ben 23 ore rispetto alle vicinissime Western Samoa (tra le prime ad accogliere il 2018). E tra celebrazioni spettacolari o momenti di spiritualità profonda, tutti salutano il vecchio anno e festeggiano quello nuovo.

VIDEO Il countdown ad Auckland

