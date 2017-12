Napoli, l'albero di Natale di Galleria Umberto I senza pace. Dopo il furto, i vandali

Cronaca

Solo una notte di pace per il povero albero di Natale donato dal famoso Bar Gambrinus alla Galleria Umberto I di Napoli. Dopo essere stato rubato la notte del 21 dicembre, dopo che era stato allestito poche ore prima, e ritrovato a distanza di 24 ore, stanotte è stato vandalizzato.

Solo ieri i proprietari del Bar Gambrinus su Facebook esultavano per il ritrovamento dell'albero 'Sparicchio' e ringraziavano i carabinieri: "Evviva! l'albero dei desideri regalato dal Gambrinus alla Galleria Umberto I è ancora al suo posto! Una grande vittoria per tutti i cittadini napoletani onesti. Il Gambrinus ringrazia i Carabienieri che lo hanno ritrovato e tutti coloro che lo hanno difeso per la gioia dei bambini!"

Stamane il triste spettacolo con l'albero riverso a terra le decorazioni sparse in Galleria Umberto I. Un atto vandalico che però non mina la tenacia del Gambrinus nel volere l'albero "per i bambini". In un video mostrano l'atto vandalico e commentano: "L'albero donato è stato deturpato da ignoti ma è ancora qui, al centro della Galleria".

Non è la prima volta che l'albero allestito dai negozianti all'interno della galleria Umberto viene rubato, ma la particolarità di quest'anno è che l'abete decorato è durato appena 24 ore. Qualche anno fa i carabinieri, in alcuni locali dei quartieri Spagnoli, hanno rinvenuto diversi alberi rubati per essere poi dati alle fiamme nel falò che per tradizione si accende il 13 gennaio, giorno della ricorrenza di Sant'Antonio Abate.