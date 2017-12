Roma, 31 dicembre 2017 - Orrore nelle campagne del Veronese. Un allevatore ha scoperto il cadavere di una donna fatta a pezzi in una zona isolata a Valeggio sul Mincio. Sconosciuta al momento l'identità della vittima, di pelle bianca di età tra i 30 e i 40 anni, con capelli castani e con addosso la sola biancheria intima. Gli investigatori stanno vagliando tutte le denunce recenti di donne scomparse in Veneto e nelle regioni vicine - Valeggio si trova ai confini con la Lombardia - ma allo stato sono troppo pochi gli elementi per indirizzare le indagini su una pista precisa.

L'allevatore ha scoperto casualmente i resti umani a terra, sparsi in un raggio di circa tre metri: chi ha ucciso la donna l'ha poi sezionata in quasi una decina di pezzi dentro altrettanti sacchi. Secondo gli investigatori la donna è stata uccisa altrove, quindi sezionata (probabilmente con una sega a motore) e trasportata nella zona dove è poi stata rinvenuta, sparpagliando i pezzi in un ipotetico cerchio del diametro di 4/5 metri.

Secondo fonti dei carabinieri, il corpo è stato 'ricostruito' completamente quindi non sono sparite parti mutilate (la testa è intatta). Dai primi esami l'orario dell'omicidio oscilla tra le 24 e le 48 ore prima del ritrovamento. In attesa dell'esito dell'autopsia, grazie alla luce del giorno e all'assenza di pioggia, i carabinieri stanno cercando eventuali altri elementi tra cui impronte di scarpe o di pneumatici.