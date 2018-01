Savona, 10 gennaio 2018 - Intossicazione di massa nella scuola di polizia penitenziaria di Cairo Montenotte, in provincia di Savona. Oltre cento allievi (l'agenzia Askanews parla di 120) sono stati soccorsi ieri sera dopo aver accusato sintomi gastrointestinali. Dato l'alto numero di malori, i medici del 118 hanno allestito un punto di primo intervento sul posto.

Per alcuni pazienti non sono bastate le cure in loco ma è stato necessario il ricovero in ospedale. L'Igiene Pubblica di Asl 2 sta effettuando le verifiche del caso, per capire l'origine di quella che, almeno a una prima ricognizione, sembra una grave forma di gastroenterite dovuta ad intossicazione alimentare.

Questa mattina al nosocomio di Cairo Montenotte è attesa una conferenza stampa per gli aggiornamenti. Saranno presenti la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale, il sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini e il direttore generale di Asl2 Eugenio Porfido.

SAPPE: SITUAZIONE VERGOGNOSA - "Ci si dovrebbe vergognare per come viene lasciato allo sbando il Personale di Polizia Penitenziaria, in condizioni insalubri, indecenti: una situazione vergognosa, che meriterebbe immediati interventi. Invece non sembra fregare a nessuno come vengono maltrattati gli agenti di Polizia Penitenziaria", accusa Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe. All'episodio di Savona si somma quello del carcere di Giudecca a Venezia, dove un'infestazione di cimici ha costretto una neoagente al ricovero. Nel penitenziario Bancali di Sassari una decina di Baschi Azzurri sono ancora accampati in attesa di una sistemazione nella Caserma del Corpo.