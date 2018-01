Al momento della diagnosi l’Alzheimer non fa paura. Non quanto un cancro. La prospettiva di perdere neuroni è più accettabile della perdita di capelli dovuta alla chemio. Dimenticare, cosa sarà mai. E poi la scienza fa passi da gigante. Il tumore è vigliacco, depista. Ma il cervello che si spegne può essere riacceso. Gli scienziato sono lì per quello. Tempo un paio d’anni e si troverà una cura. Quando la memoria di Maria cominciò a schiantarsi sui nomi dei nipoti la malattia fu accertata in fase 3 su una scala di 7. Perdeva gli anelli, sbagliava medicine. Può durare anche 20 anni, diceva il neurologo. Cosa irrilevante in una signora di 82 in grado di fare le scale e leggere d’un fiato Famiglia Cristiana. Durò nove mesi. Fu una discesa allucinante verso l’ultima stazione in cui la nonna dell’estate prima diventò bocca che non sapeva più deglutire. In mezzo, il calvario della progressiva dissoluzione di tutto. Ricordi, parole, passi, sorrisi. Ma come dottore, così in fretta? Il dottore taceva ed era come se ammettesse: forse è meglio così. Intorno a Maria prese a muoversi un piccolo e costoso esercito di badanti. Un nucleo di parenti supplenti programmava gli incastri. Sempre troppo pochi, perché 24 ore sono tante. Scusi dottore, e la storia delle terapie sperimentali? Ancora silenzio. E fiumi di pillole per alleviare l’agitazione, la depressione, la confusione, l’insonnia, le allucinazioni. Nel Paese più longevo d’Europa Maria era una dei 600 mila pazienti precipitati in un mondo di ombre. Non ci vollero nove mesi per convincersi che non esiste malattia peggiore. Una maledizione democratica, un’epidemia sanitaria e sociale. Quando morì strozzata dal semolino fu necessario aggrapparsi alla speranza che la ricerca avrebbe fatto in fretta. Invece oggi alza bandiera bianca: rebus irrisolvibile e carissimo, meglio concentrarsi sullo sbiancamento dei denti. Alchimisti, cervelli in fuga, sognatori: unite le forze e fatene una questione di stato, convincete le aziende farmaceutiche a ripensarci. Dimenticare chi dimentica è un errore che potremmo essere costretti a pagare tutti.